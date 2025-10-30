Roma oggi esami per Ferguson | quasi impossibile vederlo a ‘San Siro’ contro il Milan

Evan Ferguson, centravanti irlandese classe 2004, della Roma, è andato k.o. dopo 18 secondi nella sfida di ieri contro il Parma allo stadio 'Olimpico': niente Milan a 'San Siro' domenica sera per lui, ma rischia uno stop un po' più lungo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, oggi esami per Ferguson: quasi impossibile vederlo a ‘San Siro’ contro il Milan

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi a #Roma, presso il Centro Congressi "La Nuvola”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, CDP e #PosteItaliane celebrano i 150 anni del Risparmio Postale. Un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizz - facebook.com Vai su Facebook

STOP AL BLOCCO DEI VEICOLI EURO 4 ED EURO 5 A ROMA Con la delibera firmata oggi abbiamo evitato il blocco dei veicoli euro 4 ed euro 5 diesel previsto dal piano originario della Giunta Zingaretti-Leodori. Abbiamo scelto la via del realismo e della res - X Vai su X

Salta Milan-Roma. Il CorSport: "La caviglia di Ferguson va KO in 18 secondi" - Roma di domenica potrebbe aver perso uno dei suoi protagonisti più attesi: Evan Ferguson. Scrive milannews.it

Roma, oggi gli esami di Ferguson dopo lo stop col Parma: le prime sensazioni - Ecco le sue condizioni dal Corriere dello Sport: “Diciotto secondi e poi crack. Da msn.com

Perché Ferguson è uscito subito dopo il colpo di Valenti: dagli esami approfonditi, alle caviglie fragili e la paura - L'entrata scomposta del giocatore del Parma ha costretto l'attaccante della Roma ad uscire: ci sono (anche) dei precedenti ... Riporta msn.com