Roma oggi esami per Ferguson | quasi impossibile vederlo a ‘San Siro’ contro il Milan

Pianetamilan.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Ferguson, centravanti irlandese classe 2004, della Roma, è andato k.o. dopo 18 secondi nella sfida di ieri contro il Parma allo stadio 'Olimpico': niente Milan a 'San Siro' domenica sera per lui, ma rischia uno stop un po' più lungo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

