Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Parma L’analisi
Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli. La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria sul Parma di Gian Piero Gasperini «ROMA PRIMA – Il Napoli è ripreso»: così titola La Gazzetta dello Sport all’indomani della vittoria giallorossa per 2-1 sul Parma, una partita che ha riportato entusiasmo all’Olimpico dopo tre sconfitte consecutive tra Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
HOMECHAIN AGENCY SCEGLIE NUOVAMENTE BV INVEST PER LA CONSULENZA OPERATIVA E LA FORMAZIONE DEL TEAM. HOMECHAIN AGENCY, realtà che si fonda su un Team di professionisti attivi nel mercato immobiliare di Roma da oltre vent’a Vai su Facebook
Il sindaco di #Roma Roberto #Gualtieri, come già annunciato in precedenza, si ricandiderà alle prossime elezioni comunali del 2027per guidare nuovamente Roma . "Per trasformare una città bisogna introdurre cambiamenti profondi. Ci vogliono 10 anni di - X Vai su X
Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Parma. L’analisi - La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria sul Parma di Gian Piero Gasperini «ROMA PRIMA – Il Napoli è ripreso»: così titola La Gazzetta del ... Riporta calcionews24.com
Crezzini, discreta la prima. Celik, la Roma “apre” il nuovo corso - Valenti dà subito da lavorare al fischietto toscano con un intervento durissimo sulla caviglia di Ferguson. Riporta ilromanista.eu
Roma-Parma 2-1: Hermoso poi Dovbyk, giallorossi ancora primi col Napoli - Inizio impacciato, qualche rischio, ma nella ripresa i giallorossi sfondano e trovano anche il gol del centravanti. Lo riporta ilquotidianodellazio.it