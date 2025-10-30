Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Parma L’analisi

Calcionews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli. La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria sul Parma di Gian Piero Gasperini «ROMA PRIMA – Il Napoli è ripreso»: così titola La Gazzetta dello Sport all’indomani della vittoria giallorossa per 2-1 sul Parma, una partita che ha riportato entusiasmo all’Olimpico dopo tre sconfitte consecutive tra Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma nuovamente prima i giallorossi agganciano il napoli in vetta grazie al successo per 2 1 contro il parma l8217analisi

© Calcionews24.com - Roma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Parma. L’analisi

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma nuovamente prima giallorossiRoma nuovamente prima! I giallorossi agganciano il Napoli in vetta grazie al successo per 2-1 contro il Parma. L’analisi - La Gazzetta dello Sport celebra la vittoria sul Parma di Gian Piero Gasperini «ROMA PRIMA – Il Napoli è ripreso»: così titola La Gazzetta del ... Riporta calcionews24.com

roma nuovamente prima giallorossiCrezzini, discreta la prima. Celik, la Roma “apre” il nuovo corso - Valenti dà subito da lavorare al fischietto toscano con un intervento durissimo sulla caviglia di Ferguson. Riporta ilromanista.eu

roma nuovamente prima giallorossiRoma-Parma 2-1: Hermoso poi Dovbyk, giallorossi ancora primi col Napoli - Inizio impacciato, qualche rischio, ma nella ripresa i giallorossi sfondano e trovano anche il gol del centravanti. Lo riporta ilquotidianodellazio.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Nuovamente Prima Giallorossi