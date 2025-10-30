Roma nel VI Municipio arriva la Carta d’identità notturna
Un’iniziativa pensata per lavoratori e famiglie, attiva il 31 ottobre dalle 19 alle 23. Nel VI Municipio, il 31 ottobre, si potrà richiedere la carta d’identità elettronica in fascia serale: un’opportunità pensata per chi lavora o ha impegni familiari di giorno. Nel territorio del VI Municipio di Roma, arriva un’iniziativa inedita per la città e per l’Italia: la cosiddetta “Carta d’identità notturna”. Nella sola giornata del 31 ottobre, dalle 19 alle 23, sarà possibile ottenere la carta d’identità elettronica grazie all’apertura straordinaria di 8 sportelli anagrafici presso la sede di Tor Bella Monaca. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
