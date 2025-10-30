Roma | maxi operazione antidroga 15 arresti e sequestrati 27 chili di stupefacenti

Roma, 30 ottobre – In vari quartieri della capitale, i Carabinieri del Comando provinciale, su disposizione della Procura di Roma, hanno portato a termine una maxi operazione antidroga che in tre giorni ha smantellato una rete di spaccio diffusa e radicata. Sono finiti in manette 15 persone, sorprese a vendere sostanze stupefacenti o trovate in possesso di ingenti quantitativi. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente circa 27 chilogrammi di droga tra cocaina, crack, hashish, marijuana, shaboo, ecstasy e ketamina, oltre a 7?000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

