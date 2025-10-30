Roma | maxi operazione antidroga 15 arresti e sequestrati 27 chili di stupefacenti

Romadailynews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ottobre – In vari quartieri della capitale, i Carabinieri del Comando provinciale, su disposizione della Procura di Roma, hanno portato a termine una maxi operazione antidroga che in tre giorni ha smantellato una rete di spaccio diffusa e radicata. Sono finiti in manette 15 persone, sorprese a vendere sostanze stupefacenti o trovate in possesso di ingenti quantitativi. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente circa 27 chilogrammi di droga tra cocaina, crack, hashish, marijuana, shaboo, ecstasy e ketamina, oltre a 7?000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma maxi operazione antidroga 15 arresti e sequestrati 27 chili di stupefacenti

© Romadailynews.it - Roma: maxi operazione antidroga, 15 arresti e sequestrati 27 chili di stupefacenti

Leggi anche questi approfondimenti

roma maxi operazione antidrogaMaxi sequestro di droga: 170 chili di stupefacenti in un casale - Gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze ... Segnala rainews.it

roma maxi operazione antidrogaMaxi operazione antidroga a Rio de Janeiro: guerriglia nelle favelas tra polizia e narcos, 120 morti | VIDEO - L’intervento, il più sanguinoso nella storia dello Stato, ha scatenato una violenta sparatoria tra le forze dell’ordine e i membri del Comando Vermelho, il principale gruppo criminale della città bras ... Da dire.it

Roma, controlli antidroga in diversi quartieri: 11 arresti e sequestri di stupefacente - Dalle periferie al centro, i Carabinieri hanno condotto una vasta operazione contro lo spaccio. Come scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Maxi Operazione Antidroga