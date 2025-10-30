Roma l’impegno della Chiesa contro l’usura

Tv2000.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Chiesa di Roma continua il suo impegno nella lotta all’usura, nel trentennale della Fondazione antiusura diocesana Salus Populi Romani che promuove percorsi di riscatto e rinascita. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

roma l8217impegno della chiesa contro l8217usura

© Tv2000.it - Roma, l’impegno della Chiesa contro l’usura

Approfondisci con queste news

Svolta della Chiesa italiana. «Aiutare la comunità Lgbt+ contro le discriminazioni» - Per la Chiesa italiana è una svolta che consente alle diocesi e alle parrocchie disseminate sul territorio nazionale di realizzare percorsi realmente più inclusivi ... Riporta ilmessaggero.it

Preti contro il genocidio, il corteo a Roma: “Ci mettiamo la faccia, la Chiesa è lenta, ma arriva” - Ci rendiamo conto che le parole non bastano, la neutralità non è una scelta. Si legge su ilfattoquotidiano.it

IN PIAZZA PER GAZA?/ Il realismo della Chiesa contro la “rivolta sociale” e gli antagonisti a prescindere - Pal si sono appropriati di una difesa preconcetta del dramma palestinese e lo usano contro il governo. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Roma L8217impegno Chiesa Contro