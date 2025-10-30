Roma-Lido ferma guasto alla linea elettrica | in tilt la Metromare attivate navette sostitutive

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone rimaste a piedi dopo il guasto alla Roma-Lido: la Metromare è ferma per un guasto elettrico, attivati i bus sostitutivi da Piramide ad Acilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

roma lido ferma guastoRoma-Lido ferma, guasto alla linea elettrica: in tilt la Metromare, attivate navette sostitutive - Lido: la Metromare è ferma per un guasto elettrico, attivati i bus sostitutivi da Piramide ... Come scrive fanpage.it

roma lido ferma guastoMetromare nel caos: guasto alla linea elettrica, linea ferma tra Acilia e Piramide, migliaia in strada - Treni bloccati verso Ostia già dalle 15: intervento in corso alla sottostazione di Vitinia, navette (poche) attivate e lunghe file ... Riporta roma.corriere.it

Guasto sulla Roma-Lido, treno fermo ad Acilia per un problema alle porte: “In tilt anche aria condizionata” - L'azienda Cotral avvisa i passeggeri di un guasto meccanico ad un treno intorno alle 9. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Lido Ferma Guasto