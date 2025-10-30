Roma l’attacco si risveglia | Dovbyk torna decisivo

La Roma di Gasperini, solitamente abituata a vincere di misura, sta ritrovando brillantezza in avanti. L’allenatore piemontese è riuscito a coinvolgere tutto il reparto offensivo, valorizzando le diverse caratteristiche delle sue punte, e il risultato comincia a vedersi. Come riporta Il Corriere della Sera, su sette vittorie in campionato sono tre quelle concluse con almeno due reti segnate – come contro Verona (2-0), Fiorentina (2-1) e Parma (2-1) – a cui si aggiunge il 2-0 in Europa League a Nizza. La crescita di Dovbyk. A decidere l’ultimo successo è stato Artem Dovbyk, autore del raddoppio con un sinistro potente e preciso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’attacco si risveglia: Dovbyk torna decisivo

