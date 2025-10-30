Roma Jazz Festival 2025
23 giorni di programmazione con artisti provenienti da tutto il mondo, dalle grandi star ai più appassionati innovatori di un genere che non conosce confini. Produzioni speciali, progetti dedicati ai più piccoli e due appuntamenti che immergono il jazz nella dimensione teatrale.Giunto alla 49°. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Bellissima serata ieri alla Casa del Jazz di Roma! C'era anche Rossita delle Le mystère des voix bulgares! Grazie a tutti, ci vediamo oggi e domani a Lucca Comics & Games per la presentazione del nostro libro fotografico, FOTO! #elioelestorietese #librofotog - facebook.com Vai su Facebook
Roma, torna il Jazz Festival 2025 giunto alla sua 49ª edizione - Il Roma Jazz Festival torna per la sua 49ª edizione, trasformando la capitale in un epicentro internazionale del genere dall’1 al 23 novembre 2025. Si legge su italiani.net
MUSICA - Fabrizio Consoli: nuove date del Tour, il 2 novembre alla Normale di Pisa per omaggiare Pasolini - Si aggiungono date live “IL CORAGGIO CANZONI E BALLATE TRATTE DALLA POETICA DI PASOLINI – In Tour” FABRIZIO CONSOLI con FAUSTO BECCALOSSI In scaletta canzoni tratte dall’omonimo album (etichetta Aereo ... Segnala napolimagazine.com
Residenza Newborn, improvvisazione a La Casa del Jazz - Giovedì 23 ottobre, a La Casa del Jazz, si esibita la Residenza Artistica Newborn con una produzione originale ... Lo riporta eroicafenice.com