Roma in vetta alla classifica | ma attenzione al calendario
La Roma è, forse, una delle più grandi sorprese di questo inizio campionato. Nessuno infatti, al di là dell’arrivo in panchina di Gasperini, si aspettava questo tipo partenza da parte della compagine giallorossa. La squadra allenata dal Gasp si trova al primo posto, a quota 21 punti, a pari merito con il Napoli di Antonio Conte e sembra non voler mollare la presa. Il trionfo nell’ultima giornata contro il Parma ha fatto emergere ancora una volta la capacità della formazione capitolina di adattarsi alle esigenze. Partita con una punta di riferimento, la Roma ha dovuto cambiare subito sistema di gioco a causa dell’infortunio di Ferguson, tornando così al falso nueve. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
#Calcio #SerieA La #Roma sale in vetta alla classifica raggiungendo il #Napoli. I giallorossi, nel turno infrasettimanale della 9a giornata di campionato, hanno battuto 2-1 il Parma all'Olimpico. Reti: #Hermoso (63'), #Dovbyk (81') e Circati all'86' per la squadra - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Dybala ritrova il #gol e la #Roma vola in vetta, crisi #Juve, frenata #Milan, #Napoli travolgente - X Vai su X
Serie A, la Roma batte il Parma e aggancia il Napoli in vetta alla classifica - (LaPresse) Ci sono due squadre in vetta alla classifica dopo la nona giornata di Serie A, che si chiude stasera con gli ultimi due posticipi. Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Roma-Parma 2-1: Hermoso e Dovbyk regalano la vetta ai giallorossi - Decisive le reti di Hermoso e Dovbyk, inutile il gol di Circati nel finale. lifestyleblog.it scrive
La Roma batte il Parma 2-1 e torna in vetta alla classifica - A indirizzare la gara la rete di Hermoso dopo oltre 1 ora di gioco, poi il raddoppio di Dovbyk per la festa giallorossa ... Segnala rainews.it