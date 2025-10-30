La Roma è, forse, una delle più grandi sorprese di questo inizio campionato. Nessuno infatti, al di là dell’arrivo in panchina di Gasperini, si aspettava questo tipo partenza da parte della compagine giallorossa. La squadra allenata dal Gasp si trova al primo posto, a quota 21 punti, a pari merito con il Napoli di Antonio Conte e sembra non voler mollare la presa. Il trionfo nell’ultima giornata contro il Parma ha fatto emergere ancora una volta la capacità della formazione capitolina di adattarsi alle esigenze. Partita con una punta di riferimento, la Roma ha dovuto cambiare subito sistema di gioco a causa dell’infortunio di Ferguson, tornando così al falso nueve. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma in vetta alla classifica: ma attenzione al calendario