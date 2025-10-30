Roma Femminile a novembre torna la Champions | al via la vendita dei biglietti per il Valerenga
La stagione della Roma Femminile è iniziata nel migliore dei modi in campionato, con tre vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima delle quali contro il Napoli. Proprio il 3-1 alle partenopee ha anticipato la sosta per gli impegni delle nazionali, con le giallorosse che torneranno in campo ad inizio novembre. Dopo i match con Inter e Fiorentina, per la formazione di Rossettini sarà tempo di Women’s Champions League: martedì 11, infatti, ci sarà la sfida contro il Valerenga, per la quale oggi è iniziata la vendita dei biglietti, come mostrato dai canali social del club. https:twitter.comASRomaFemminilestatus1983852252818502140 Prime due giornate complicate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
