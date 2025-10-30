Roma e Bailey per la Giamaica | I nostri pensieri alle persone colpite dall’uragano Melissa

Prima il successo di misura contro il Sassuolo e poi quello a sfatare il tabù Olimpico contro il Parma per la Roma, prima in classifica con il Napoli e determinata a fare risultato anche a San Siro contro un Milan con infortunati importanti tra le sue fila. Un clima sereno e di fiducia in cui lavorare, ma per un giocatore della rosa in particolare c’è, in queste ore, un pensiero extra campo che non lo può certo lasciare indifferente. Trattasi di Leon Bailey, che come tutti ha dovuto apprendere notizie terribili provenienti dal suo paese d’origine: in Giamaica infatti si è abbattuto l’uragano Melissa, la potente mai registrata sull’isola che ha causato ingenti danni e mietuto 4 vittime confermate dalle autorità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

