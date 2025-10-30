Roma Dybala corteggiato dall’Argentina | spunta l’ipotesi River Plate

Per continuare a navigare nelle zone alte della classifica la Roma ha bisogno del miglior rendimento possibile dai propri giocatori di maggior qualità, soprattutto nel reparto offensivo. Notizie molto positive stanno arrivando da Paulo Dybala, che dal suo rientro a pieno regime dopo l’infortunio sta mostrando una notevole condizione fisica. Anche nel match di ieri contro il Parma, la Joya è stato tra i più positivi, guidando i suoi verso la vittoria con un secondo tempo di grande qualità e fornendo l’assist per Hermoso salendo a 300 partecipazioni ai gol in carriera. Quando i problemi di natura muscolare non lo condizionano, Dybala resta il faro di questa Roma, con ancora però un punto di domanda importante riguardo quello che sarà il futuro al termine della stagione, quando scadrà il contratto con i giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dybala corteggiato dall’Argentina: spunta l’ipotesi River Plate

