Roma da guinness al Sant’Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare su paziente con tumore
Per la prima volta al mondo in un caso di tumore al polmone, all’Aou Sant'Andrea di Roma è stato eseguito un trapianto di un’ arteria polmonare, in una paziente over 70 con una neoplasia infiltrante l’arteria polmonare associata all’asportazione dell’intero polmone di sinistra. L'intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
