Roma bus in fiamme | nessun passeggero ferito

(Adnkronos) – Un autobus è andato in fiamme, intorno alle 13, in piazza Giuseppe Cardinali, a Tor Pignattara a Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Nessun passeggero è rimasto ferito, mentre la zona è stata delimitata e interdetta temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in .