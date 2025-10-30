Roma bus in fiamme | nessun passeggero ferito
(Adnkronos) – Un autobus è andato in fiamme, intorno alle 13, in piazza Giuseppe Cardinali, a Tor Pignattara a Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Nessun passeggero è rimasto ferito, mentre la zona è stata delimitata e interdetta temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
ROMA EST – Bus in fiamme, traffico bloccato - Verso le ore 13 di oggi, giovedì 30 ottobre, in Piazza Giuseppe Cardinali a Centocelle sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco con due autobotti ... Segnala tiburno.tv
Incendio a Torpignattara: bus Atac avvolto dalle fiamme - Il rogo, per cause in corso di accertamento, è divampato poco prima delle 13 di giovedì 30 ottobre all'altezza di piazza Giu ... Secondo romatoday.it
