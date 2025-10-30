Roma Bergomi | Mancini un leader impressionante la sua crescita

È tornata a vincere in casa la Roma, che ha battuto 2-1 il Parma allo Stadio Olimpico tornando in cima alla classifica e agganciando il Napoli. I giallorossi si sono imposti grazie ad una grande prestazione nel secondo tempo, dove la squadra è scesa in campo con un altro piglio rispetto al primo. Uno dei trascinatori è stato Gianluca Mancini, che schierato da braccetto destra ha dato una grande mano in fase di spinta oltre alla solita leadership caratteriale. Sul difensore capitolini si è espresso anche Beppe Bergomi, che ne ha parlato a Sky Sport. Le parole di Bergomi. L’ex campione del Mondo ha elogiato proprio Mancini e il suo percorso di crescita, prima di paragonare questa Roma alla vecchia Atalanta: “ Mi impressiona la crescita di Mancini, è un leader. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Bergomi: “Mancini un leader, impressionante la sua crescita”

