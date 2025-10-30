Roma autobus Atac in fiamme a Tor Pignattara | paura tra i residenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incendio in piazza Giuseppe Cardinali. Momenti di panico a Roma, dove un autobus Atac è stato avvolto dalle fiamme in piazza Giuseppe Cardinali, nel quartiere di Tor Pignattara, poco prima delle 13 di giovedì 30 ottobre. Il rogo ha distrutto il mezzo e coinvolto due auto parcheggiate, ma nessuna persona è rimasta ferita. Le prime indagini: fiamme partite da un monopattino elettrico. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe stato provocato da un monopattino elettrico a bordo del bus, nonostante il regolamento Atac ne vieti il trasporto. Il mezzo avrebbe preso fuoco all’improvviso, scatenando un incendio che si è propagato rapidamente all’interno del veicolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

