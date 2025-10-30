Roma arrestato corriere con 48 ovuli di cocaina nello stomaco all’aeroporto Leonardo da Vinci
Un corriere di 35 anni di nazionalità brasiliana è stato arrestato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo che i finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle dogane hanno scoperto che trasportava 48 ovuli di cocaina nello stomaco. L’uomo, arrivato nello scalo romano da San Paolo del Brasile via Istanbul, è stato notato per il comportamento nervoso e per l’addome rigonfio. Condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per accertamenti, le radiografie hanno evidenziato la presenza di decine di capsule contenenti droga pura. Dopo aver espulso tutti i 48 ovuli, per un peso complessivo di oltre mezzo chilo di cocaina, il corriere è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e trasferito nel carcere di Regina Coeli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ostia. Attentato dinamitardo per un conto non pagato. Trentasettenne romano arrestato dalla #poliziadistato. Indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere la notizia completa https://ques - facebook.com Vai su Facebook
Roma. Habituè del borseggio underground arrestato dalla Polizia di Stato - https://ilmetropolitano.it/2025/10/22/roma-habitue-del-borseggio-underground-arrestato-dalla-polizia-di-stato/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Roma: 48 ovuli di cocaina nello stomaco, arrestato corriere all'aeroporto Leonardo da Vinci - È arrivato a Roma con un volo proveniente dal Brasile, ma il suo atteggiamento nervoso e lo sguardo sfuggente non sono passati ... agenzianova.com scrive
Arriva dal Brasile con 48 ovuli di cocaina nello stomaco, arrestato - Il passeggero brasiliano dopo essere sbarcato a Fiumicino è stato portato all’ospedale Grassi. Secondo msn.com