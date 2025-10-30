Roma arrestato corriere con 48 ovuli di cocaina nello stomaco all’aeroporto Leonardo da Vinci

Un corriere di 35 anni di nazionalità brasiliana è stato arrestato all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino dopo che i finanzieri e i funzionari dell’Agenzia delle dogane hanno scoperto che trasportava 48 ovuli di cocaina nello stomaco. L’uomo, arrivato nello scalo romano da San Paolo del Brasile via Istanbul, è stato notato per il comportamento nervoso e per l’addome rigonfio. Condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo per accertamenti, le radiografie hanno evidenziato la presenza di decine di capsule contenenti droga pura. Dopo aver espulso tutti i 48 ovuli, per un peso complessivo di oltre mezzo chilo di cocaina, il corriere è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e trasferito nel carcere di Regina Coeli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

