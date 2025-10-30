Roma al Sant’Andrea un intervento mai fatto prima | trapiantata un’arteria polmonare a una donna di 70 anni

Intervento record al Sant’Andrea: due giovani chirurghe toraciche e il team del professor Rendina realizzano il primo trapianto di arteria polmonare mai eseguito per un tumore al polmone. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, al Sant’Andrea un intervento “mai fatto prima”: trapiantata un’arteria polmonare a una donna di 70 anni

