Rom in fuga dopo un furto tenta di investire i Cc e provoca due incidenti

Un 28enne arrestato aveva numerosi precedenti penali per furto e in materia di stupefacenti e guidava senza patente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rom in fuga dopo un furto tenta di investire i Cc e provoca due incidenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I ladri sono stati arrestati a Naz Sciaves, dopo una breve fuga. Vai su Facebook

Quando @CarloCalenda ha detto in faccia a Jeffrey Sachs che è un bugiardo ha detto la semplice verità. Basta guardare questo video, che è del 7 aprile 2014, nel mezzo della rivoluzione di Euromaidan, poche settimane dopo la fuga del presidente filorusso - X Vai su X

Rom in fuga dopo il furto vicino Roma, tenta di investire i militari e provoca due incidenti - Un 28enne di etnia rom con cittadinanza italiano è stato arrestato dopo aver creato il ... Lo riporta ilmessaggero.it

Rubano televisore nel supermercato, nella fuga lo schianto contro un'auto - Un 28enne di etnia rom con cittadinanza italiana, è stato arrestato dai carabinieri e una ragazza è s ... Secondo romatoday.it

Milano, bimbi dell’auto pirata tornati al campo rom dopo la fuga: la Procura valuta misure contro i genitori - Dopo un breve allontanamento, i quattro bambini responsabili della morte di Cecilia De Astis sono tornati al campo rom. Lo riporta affaritaliani.it