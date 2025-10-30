Rogo improvviso bus in fiamme in piena città | cosa succede
Aveva iniziato il suo giro come ogni giorno, tra fermate conosciute e volti distratti che salivano e scendevano. La corsa di un autobus in città è sempre la stessa storia che cambia dettagli, una routine che attraversa quartieri, voci, piccole urgenze quotidiane. Ma stavolta qualcosa ha interrotto la normalità: un odore acre, un sussurro di fumo che è diventato improvvisamente fiamma, attirando sguardi, passi, paura. Gli automobilisti si sono fermati, qualcuno ha urlato, altri hanno chiamato aiuto mentre i passeggeri uscivano in fretta, ancora confusi. Il calore ha iniziato a piegare l’aria, a rendere irreale il movimento del mezzo che bruciava, mentre una sirena squarciava il rumore della strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un rogo improvviso è divampato in via Roma nel pomeriggio di domenica. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere i piani superiori - X Vai su X
Fiamme nella notte a Giugliano: due auto e uno scooter in cenere: Giugliano – Un rogo improvviso ha illuminato la quiete notturna di via Aristide Gabelli, nel cuore residenziale di Giugliano in Campania, trasformando in un inferno di lamiere contorte e fumo ac - facebook.com Vai su Facebook
Roma, incendio su un bus in zona Torpignattara: il mezzo Atac completamente avvolto dalle fiamme. Il video - Il mezzo della linea 557, per cause da accertare, è stato completamente avvolto dalle fiamme. Si legge su tg.la7.it
Torpignattara, bus in fiamme ma nessun ferito. Atac: «Colpa di un monopattino elettrico a bordo che si è incendiato» - In una nota l'azienda ricorda che «è severamente vietato trasportare mezzi di trazione elettrica a bordo dei mezzi pubblici, sia di superficie che in metropolitana» ... Segnala roma.corriere.it
Fiamme su un bus a Roma, 'divampate da monopattino a bordo' - Le fiamme, precisa l'azienda di trasporto, si sarebbero propagate da un monopattino elettrico a bordo. Da msn.com