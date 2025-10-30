Aveva iniziato il suo giro come ogni giorno, tra fermate conosciute e volti distratti che salivano e scendevano. La corsa di un autobus in città è sempre la stessa storia che cambia dettagli, una routine che attraversa quartieri, voci, piccole urgenze quotidiane. Ma stavolta qualcosa ha interrotto la normalità: un odore acre, un sussurro di fumo che è diventato improvvisamente fiamma, attirando sguardi, passi, paura. Gli automobilisti si sono fermati, qualcuno ha urlato, altri hanno chiamato aiuto mentre i passeggeri uscivano in fretta, ancora confusi. Il calore ha iniziato a piegare l’aria, a rendere irreale il movimento del mezzo che bruciava, mentre una sirena squarciava il rumore della strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rogo improvviso, bus in fiamme in piena città: cosa succede