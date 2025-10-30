Rock in Roma 2026 annunciati i primi ospiti | tutti i nomi
Mancano ancora diversi mesi all’estate, ma per gli amanti dei concerti è già corsa al biglietto. Come da tradizione, durante l’autunno, prendono forma le prossime edizioni dei più importanti festival del nostro Paese con i primi nomi delle line-up. È in caso, oltre che degli I-Days di Milano, anche del Rock in Roma, nota manifestazione capitolina che unisce vari generi e artisti italiani e internazionali. Sul palco dell’ Ippodromo delle Capannelle quest’anno sarà la volta di rap, pop e naturalmente rock. Gli ultimi ad essere annunciati sono i Litfiba, icone della scena rock e alternativa italiana fra gli Anni 80 e 90 Tutto quello che bisogna sapere sul loro concerto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
The Offspring + Special Guest: A Day To Remember > i biglietti per il concerto del 9 giugno @ Rock in Roma sono disponibili da ora su Ticketone.it e Ticketmaster.it! - facebook.com Vai su Facebook
LITFIBA: annunciato il “QUARANT’ANNI di 17 RE – Tour 2026” con 20 date estive - LITFIBA: annunciato il “QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026” con Pelù, Renzulli, Aiazzi e Maroccolo, venti date estive nelle più importanti città e festival italiani ... Scrive rockon.it
Rock in Roma 2026 annuncia il live dei The Offspring - A Rock in Roma 2026 si esibirà il gruppo californiano tra i principali portavoce del sound "punk- Come scrive fourzine.it
MUSICA - Litfiba, "Quarant'anni di 17 Re" - Tour 2026 con la formazione originale sul palco, 20 date estive in Italia - Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei LITFIBA degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segna ... Secondo napolimagazine.com