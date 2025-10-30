Rocio Munoz Morales cambia idea | è pace con Raoul Bova

Sembra tornato il sereno tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Dopo settimane di indiscrezioni, voci e sussurri di corridoio, la coppia – o meglio ex – avrebbe finalmente trovato un punto d’incontro. Non un ritorno di fiamma, ma una tregua sincera: un equilibrio costruito, passo dopo passo, nel nome di ciò che davvero conta, le figlie Luna e Alma. Il rapporto oggi tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. Già da qualche settimana si parlava di un riavvicinamento. Ora, a confermarlo, arriva il racconto firmato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sarebbero tornati a parlarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

