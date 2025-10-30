Rocchetti Juve il talentoso difensore bianconero firma fino al 2028! Il comunicato del club con tutti i dettagli sul capitano dell’Under 17

Rocchetti Juve, il talentoso difensore bianconero firma fino al 2028: il comunicato e quello che c’è da sapere. Un sogno che si realizza, un percorso partito da lontano e che oggi trova il suo primo, grande traguardo. La Juventus blinda uno dei suoi talenti più puri: Edoardo Rocchetti ha firmato il suo primo contratto da professionista, un accordo che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2028. Una notizia fondamentale per il settore giovanile bianconero, che si assicura la permanenza di un difensore classe 2009 considerato da tutti un potenziale fuoriclasse, già leader e capitano. L’IDENTIKIT DI EDOARDO ROCCHETTI COMUNICATO – «Edoardo Rocchetti ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi alla Juventus fino al 30 giugno del 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rocchetti Juve, il talentoso difensore bianconero firma fino al 2028! Il comunicato del club con tutti i dettagli sul capitano dell’Under 17

#Juventus 6 irresistibile! L'#Under17 di mister Grauso supera 6-1 il #Modena con una prestazione brillante ? A segno #Brancato, #Aresini, #Paonessa, #Rocchetti e una doppietta di #Corigliano! Leggi la cronaca completa del match. https://shortur - X Vai su X

