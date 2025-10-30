Roberto Castelli torna in Parlamento | La gente ne ha piene le palle

Leccotoday.it | 30 ott 2025

Roberto Castelli, storico esponente della prima Lega Nord ed ex ministro della giustizia, è tornato a Roma con un carico di proposte concrete: cinque progetti di legge di iniziativa popolare appena depositati in Cassazione. Un ritorno che fa rumore, quello dell'ingegnere lecchese, ora alla guida. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

