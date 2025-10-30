Roberto Burioni permaloso | si cancella dai social

No, non ci saranno bandiere listate e lutto, né si suonerà Il Silenzio, anche se Roberto Burioni, lo scienziato più litigioso del mondo, abbandona clamorosamente i social. O meglio, cambia piattaforma, dice la sua senza farsi migrando su Substack, piattaforma più “tranquilla”, vuole una vita senza dover combattere, diciamo. In effetti, Burioni è stata un po’ vittima di se stesso, litigava con chiunque. Sui social ci è stato una decina di anni, dove si è trasformato in pioniere della comunicazione contro quelle che denunciava come fake news in sanità, specialmente al tempo del Covid. Nel raccontare il suo abbandono, Burioni non rinuncia all’ennesima punzecchiatura: «Dopo 10 anni - osserva - il mondo è cambiato, è arrivata e fortunatamente passata una pandemia, la scienza ha fatto passi da gigante, ma anche l'ignoranza non è rimasta ferma (basta guardare chi è il ministro della Sanità negli Usa)», quel Robert Kennedy Jr. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roberto Burioni permaloso: si cancella dai social

