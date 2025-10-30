Road House | guerra tra Doug Liman e Amazon due sequel in arrivo

Sembra esserci un altro scontro dietro le quinte tra il regista del remake di Road House ( qui la recensione ), Doug Liman, e Amazon MGM riguardo al franchise. Ora, due sequel del film d’azione potrebbero scontrarsi l’uno contro l’altro. Il revival di Road House di Liman, con Jake Gyllenhaal e Conor McGregor, è stato un successo immediato. Tuttavia, cresce la tensione riguardo alla decisione di Amazon MGM di passare direttamente allo streaming, nonostante avesse promesso al regista nel contratto originale che il film sarebbe uscito nelle sale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it