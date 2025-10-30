Road House | Doug Liman dichiara guerra ad Amazon e annuncia che farà il SUO sequel

Jake Gyllenhaal non farà parte del nuovo sequel di Road House annunciato da Doug Liman, in guerra aperta con Amazon dopo la mancata distribuzione nei cinema del primo film. A Doug Liman non è andata giù la distribuzione solo in streaming di Road House. dopo averci pensato su, il regista ha deciso di dichiarare guerra aperta ad Amazon MGM, che ha prodotto il primo film, annunciando il suo sequel destinato, ovviamente, ai cinema. Dopo il successo del remake con Jake Gyllenhaal, uscito nel 2024, Amazon ha già messo in cantiere un sequel che vedeva Guy Ritchie alla regia e la conferma del ritorno del protagonista del primo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Road House: Doug Liman dichiara guerra ad Amazon e annuncia che farà il SUO sequel

