Rivela l' artista Chris Levine che Kate Middleton ha iniziato a meditare Grazie a un suo ritratto della regina Elisabetta
Chris Levine è un artista britannico molto rinomato. Tra le tante fotografie iconiche che ha scattato negli anni – più di 8mila! – c’è quella che ritrae la regina Elisabetta pubblicata sulla rivista Time. Nella foto si vede la sovrana con la corona in testa e una pelliccia intorno al collo. Uno scatto passato alla storia, esattamente come quello realizzato nello stesso servizio che mostra la monarca, con identiche vesti, ma ad occhi chiusi. Quest’ultimo ritratto, intitolato Leggerezza dell’essere, è stato esposto in varie mostre e ammirato in tutto il mondo. Finora, però, nessuno sapeva che, recentemente, è diventato fonte di ispirazione per Kate Middleton. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Esce domani, venerdì 24 ottobre “romantica”, Il nuovo singolo di @evablooo Un brano che mostra la parte più intima ed emotiva dell’artista, su un sound minimale che rivela un nuovo volto. - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton ha cominciato un percorso di meditazione, grazie a un artista e alla regina Elisabetta - Rivela l'artista Chris Levine che Kate Middleton ha iniziato a meditare. Come scrive amica.it