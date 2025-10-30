Rivela l' artista Chris Levine che Kate Middleton ha iniziato a meditare Grazie a un suo ritratto della regina Elisabetta

Chris Levine è un artista britannico molto rinomato. Tra le tante fotografie iconiche che ha scattato negli anni – più di 8mila! – c’è quella che ritrae la regina Elisabetta pubblicata sulla rivista Time. Nella foto si vede la sovrana con la corona in testa e una pelliccia intorno al collo. Uno scatto passato alla storia, esattamente come quello realizzato nello stesso servizio che mostra la monarca, con identiche vesti, ma ad occhi chiusi. Quest’ultimo ritratto, intitolato Leggerezza dell’essere, è stato esposto in varie mostre e ammirato in tutto il mondo. Finora, però, nessuno sapeva che, recentemente, è diventato fonte di ispirazione per Kate Middleton. 🔗 Leggi su Amica.it

