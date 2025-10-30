Riunione di emergenza sul Ponte il governo tira dritto Cosa succede adesso
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si sono incontrati a Palazzo Chigi in vista riunione urgente di governo sul Ponte sullo Stretto di Messina convocata all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, la quale ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Alla riunione partecipa in videocollegamento anche l'altro vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, impegnato in una missione istituzionale in Africa. Poco prima di questo incontro Salvini si è recato alla sede Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti: "L'obiettivo è trovare una soluzione per far partire i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
SISMA, DICHIARATA CONCLUSA LA FASE DI EMERGENZA Ieri pomeriggio si è tenuta, presso la Prefettura di Avellino, una riunione convocata da Sua Eccellenza il Prefetto per fare il punto sulla situazione legata alle recenti scosse sismiche che hanno - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Netanyahu convoca riunione emergenza dopo violazioni di #Hamas #28ottobre #Israele #MedioOriente #pace #Gaza #Politica #Trump #Knesset #SharmElSheikh #ostaggi #pianoTrump #Palestina #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @t - X Vai su X
Riunione di emergenza sul Ponte, il governo tira dritto. Cosa succede adesso - Riunione convocata all'ultimo tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera da parte della Corte dei Conti ... Da ilgiornale.it
Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei ... Lo riporta leggo.it
Governo al contrattacco sul Ponte sullo Stretto. Vertice urgente a Palazzo Chigi - Siracusano: «Il Cdm potrebbe confermare la necessità della struttura». Lo riporta avvenire.it