Riunione di emergenza sul Ponte il governo tira dritto Cosa succede adesso

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si sono incontrati a Palazzo Chigi in vista riunione urgente di governo sul Ponte sullo Stretto di Messina convocata all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, la quale ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Alla riunione partecipa in videocollegamento anche l'altro vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, impegnato in una missione istituzionale in Africa. Poco prima di questo incontro Salvini si è recato alla sede Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti: "L'obiettivo è trovare una soluzione per far partire i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

riunione di emergenza sul ponte il governo tira dritto cosa succede adesso

© Ilgiornale.it - Riunione di emergenza sul Ponte, il governo tira dritto. Cosa succede adesso

Argomenti simili trattati di recente

riunione emergenza ponte governoRiunione di emergenza sul Ponte, il governo tira dritto. Cosa succede adesso - Riunione convocata all'ultimo tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera da parte della Corte dei Conti ... Da ilgiornale.it

riunione emergenza ponte governoPonte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei ... Lo riporta leggo.it

riunione emergenza ponte governoGoverno al contrattacco sul Ponte sullo Stretto. Vertice urgente a Palazzo Chigi - Siracusano: «Il Cdm potrebbe confermare la necessità della struttura». Lo riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Riunione Emergenza Ponte Governo