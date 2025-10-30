La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si sono incontrati a Palazzo Chigi in vista riunione urgente di governo sul Ponte sullo Stretto di Messina convocata all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, la quale ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Alla riunione partecipa in videocollegamento anche l'altro vicepresidente del Consiglio nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, impegnato in una missione istituzionale in Africa. Poco prima di questo incontro Salvini si è recato alla sede Mit per confrontarsi con tecnici, manager e uffici dopo la decisione della Corte dei Conti: "L'obiettivo è trovare una soluzione per far partire i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riunione di emergenza sul Ponte, il governo tira dritto. Cosa succede adesso