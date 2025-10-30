Riunione d’emergenza la decisione di Giorgia Meloni dopo il ‘no’ pesante al suo governo

Fratelli d’Italia, partito fondato nel 2012 da Giorgia Meloni insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa, è oggi la principale forza politica del centrodestra e il perno del governo italiano. Nato dalle ceneri dell’ex Alleanza Nazionale, il movimento ha costruito negli anni un’identità fortemente patriottica, conservatrice e sovranista, con un’attenzione particolare alla tutela della sovranità nazionale e alla difesa dell’interesse pubblico contro quelle che la leader ha spesso definito “ingerenze burocratiche o giudiziarie”. Da quando Meloni è diventata presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia ha assunto un ruolo centrale non solo nella direzione politica del Paese, ma anche nel coordinamento delle grandi opere infrastrutturali, viste come simbolo del rilancio economico e dell’unità territoriale dell’Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it