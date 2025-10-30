Riunione degli avvocati Garlasco nuovi sviluppi su Andrea Sempio | il motivo dell’incontro

Andrea Sempio è tornato al centro dell’attenzione nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’estate del 2007. L’uomo, indagato per la seconda volta nell’ambito dell’inchiesta, si è recato a Roma per un incontro con i suoi legali e i consulenti tecnici. Una riunione riservata ma di grande importanza, alla quale hanno partecipato figure di rilievo come l’ex commissario capo della Polizia Scientifica Armando Palmegiani e la genetista Marina Baldi, recentemente nominata dal collegio difensivo. L’appuntamento, secondo quanto emerso, è servito a mettere a punto le strategie in vista degli esiti dell’incidente probatorio, che dovrebbero arrivare entro il mese di dicembre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

