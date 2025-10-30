Risultati Serie A 2025 26 LIVE | il pareggio sterile tra Lazio e Pisa chiude la giornata di campionato
Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, 9a Giornata: risultati, classifica e highlights - facebook.com Vai su Facebook
I risultati della 7a giornata di #SerieAEnilive - X Vai su X
Serie B 2025/26, tutti i risultati della decima giornata e la classifica! - Ecco tutti i risultati della decima giornata di Serie B 2025/26 e la classifica. Secondo generationsport.it
Risultati calcio live, domenica 26 ottobre 2025: Clasico e Lazio-Juventus - Genoa, trasferta per la Roma e Fiorentina- Lo riporta calciomagazine.net
Serie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 10a giornata - I risultati e la classifica di Serie B dopo la 10a giornata; grandissimo Monza a Palermo, ok il Cesena. Scrive pianetaempoli.it