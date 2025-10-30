rissa in un bar daspo willy per otto persone

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino italiano e sette cittadini stranieri, di età compresa fra i 21 e 42 anni per il reato di rissa aggravata. Non solo: nei loro confronti è stato disposto il ‘ Daspo Willy ’. I fatti si riferiscono alla notte dello scorso 27 settembre quando, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi è intervenuto in via Garagnani, presso un bar del centro storico, dopo che era arrivata la segnalazione di una rissa, con l’utilizzo di oggetti contundenti. L’attività di indagine ha consentito, grazie anche alle testimonianze assunte sul posto dagli agenti, di risalire all’identità degli otto indagati, tutti già noti alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

