Rissa con ferito | convalidato l’arresto Caccia all’accoltellatore trovata l’arma

Sfuma l'accusa di tentato omicidio per il ventiduenne trovato accanto alla vittima in via Degola. I carabinieri cercano anche gli altri partecipanti alla lite. Visionate le immagini delle telecamere.

