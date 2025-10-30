Risparmio postale Napoli prima per numero di buoni fruttiferi

In occasione dell'evento promosso da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti sui 150 anni del risparmio postale, alla presenza del Presidente della Repubblica e di alcuni ministri sono stati resi noti interessanti dati.Analizzando i dati è emerso che Napoli è la prima provincia italiana per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

