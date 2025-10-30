Risparmio postale Avellino la prima provincia in Italia per titoli pro capite
Avellino è la prima provincia in Italia per numero di libretti e buoni pro-capite: con una media di 1,27 libretti e 2,48 buoni per ciascun abitante, la provincia irpina conferma il suo primato sulle 105 province italiane.Sempre con riferimento al dato pro capite, le prime 4 province in Italia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
