Crolla la capacità di risparmio degli italiani. Nel 2025, solo il 41% delle famiglie riesce ad accantonare risorse, segnando il livello più basso dal 2018 e un netto peggioramento rispetto al 46% del 2024. È la fotografia scattata dall’indagine di Acri, in collaborazione con Ipsos, diffusa in occasione della Giornata del Risparmio. Un quadro che riflette il peso della difficile congiuntura geopolitica globale, tra conflitti, tensioni commerciali e gli strascichi dell’inflazione, che spinge verso una crescente “ansia da mancanza di risparmio” nonostante la propensione psicologica a mettere da parte resti alta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Risparmio, crollo storico per le famiglie italiane: l’euro non convince più