Risparmio crollo storico per le famiglie italiane | l’euro non convince più
Crolla la capacità di risparmio degli italiani. Nel 2025, solo il 41% delle famiglie riesce ad accantonare risorse, segnando il livello più basso dal 2018 e un netto peggioramento rispetto al 46% del 2024. È la fotografia scattata dall’indagine di Acri, in collaborazione con Ipsos, diffusa in occasione della Giornata del Risparmio. Un quadro che riflette il peso della difficile congiuntura geopolitica globale, tra conflitti, tensioni commerciali e gli strascichi dell’inflazione, che spinge verso una crescente “ansia da mancanza di risparmio” nonostante la propensione psicologica a mettere da parte resti alta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Argomenti simili trattati di recente
IMPORTANTE DIRETTA alle 13 Oro e Argento alle stelle. Crisi banche. Come salviamo il risparmio? Come proteggerci dal crollo dei mercati acquistando oro e argento fisico, in lingotti (non con certificati). Risponde alle domande Nadia Ottaviani di Geko Gold. - X Vai su X
IMPORTANTE DIRETTA alle 13 Oro e Argento alle stelle. Crisi banche. Come salviamo il risparmio? Come proteggerci dal crollo dei mercati e salvare il nostro risparmio acquistando oro e argento fisico, in lingotti (non con certificati o fondi). Risponde alle dom - facebook.com Vai su Facebook
Sempre meno famiglie italiane riescono a risparmiare, ecco alcuni consigli per riuscirci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sempre meno famiglie italiane riescono a risparmiare, ecco alcuni consigli per riuscirci ... Segnala tg24.sky.it
Prestiti ancora in crescita. Su il risparmio delle famiglie - Nel dettaglio, i numeri dell’Abi dicono che continua ad agosto il trend di crescita dei mesi scorsi per la raccolta delle banche italiane. ilmessaggero.it scrive
Rallenta il potere d'acquisto, sale risparmio delle famiglie - Nel secondo trimestre 2025 "La crescita del potere d'acquisto delle famiglie rallenta, pur confermando la dinamica positiva quasi ininterrotta dal primo trimestre 2023" contemporaneamente "si assiste ... Riporta ansa.it