rischio idraulico una nuova allerta gialla in toscana le zone interessate

Firenze, 30 ottobre 2025 – E adesso a preoccupare è soprattutto il livello dei fiumi. Dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana nella giornata di oggi, 30 ottobre, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo provvedimento di allerta gialla per rischio idraulico. Ponte stella il torrente Stella esonda Luca CastellaniFotoCastellani L’allerta riguarda il reticolo principale dalle 13 di oggi fino alle 13 di domani, 31 ottobre, per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio. Inoltre ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

