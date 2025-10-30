Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato i vertici militari statunitensi a riprendere i test sulle armi nucleari per tenere il passo con altri Paesi come Russia e Cina. “A causa dei programmi di test di altri Paesi, ho incaricato il Dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su un piano di parità”, ha scritto sui social media poco prima di incontrare il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese, ha affermato ancora Trump, con la Russia al secondo posto e la Cina al terzo, e “questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo aggiornamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Riprenderemo i test nucleari". La mossa di Trump contro Cina e Russia