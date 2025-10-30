Riprende la normale attività notturna dell' aeroporto di Catania
A partire da oggi, 30 ottobre, riprendono le condizioni di piena disponibilità operativa della pista di volo dell’aeroporto di Catania nella fascia notturna, precedentemente sospese per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di interramento della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
