Riprende la normale attività notturna dell' aeroporto di Catania

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, 30 ottobre, riprendono le condizioni di piena disponibilità operativa della pista di volo dell’aeroporto di Catania nella fascia notturna, precedentemente sospese per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) di interramento della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Riprende Normale Attivit224 Notturna