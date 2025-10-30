Ripa Teatina al via i lavori del nuovo asilo nido | un progetto da Pnrr per 40 bambini

Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Ripa Teatina. La struttura, che sorgerà in via Antonio De Francesco, è finanziata interamente con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 4, Componente 1. 🔗 Leggi su Chietitoday.it