Rione Terra Pozzuoli | siamo davvero dinanzi ad una svolta?

È stato ufficialmente sottoscritto l’accordo per la valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli. L’intesa, siglata tra il Comune di Pozzuoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, la Regione Campania, la Diocesi di Pozzuoli e la Capitaneria di Porto di Napoli, ha come obiettivo la definizione di una strategia . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

OLTRE | Attraverso i confini per conoscersi umani Esposizione artistica a cura di Africaintesta E.T.S. Palazzo Migliaresi, Rione Terra – Pozzuoli ? Domenica 9 novembre 2025| 10:00 – 19:30 All’alba, il mondo si risveglia in una luce che non conosce - facebook.com Vai su Facebook

Pozzuoli (NA), firmato l’accordo per la valorizzazione del Rione Terra - È stato ufficialmente sottoscritto l’accordo per la valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli (NA). Scrive expartibus.it

Rione Terra, decisa la data di riapertura - Trovato l'accordo tra Comune di Pozzuoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, la Regione Campania, la Diocesi di Pozzuoli e la Capitaneria d ... Si legge su napolitoday.it

Rione Terra a Pozzuoli, entro un mese l’avvio dei lavori - L’assessore al Lavoro, Severino Nappi, coordinatore della Cabina di Regia per la gestione dei processi di crisi e di sviluppo, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Cosenza, hanno incontrato ... regione.campania.it scrive