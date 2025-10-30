Rio de Janeiro maxi-operazione della polizia contro i narcos | oltre 130 morti e 81 arresti

Sale a oltre 130 morti il bilancio della mega-operazione delle forze di sicurezza scattata ieri a Rio de Janeiro contro il gruppo criminale del “ Comando Vermelho”, il secondo più potente del Brasile Si è trattato della più sanguinosa operazione di polizia mai avvenuta nella storia della città. Nel raid, che si è concentrato nei complessi di favelas di Penha e Alemão, sono stati impiegati 2.500 agenti, accolti con uno sbarramento di fuoco dai membri del Comando Vermelho, che hanno lanciato dai droni granate contro gli agenti. L’operazione ha portato all’arresto di 81 persone. Nelle ore successive all’operazione, secondo la Cnn, i criminali hanno poi eretto barricate in alcune località, incendiando autobus e alcune auto, impedendo così il passaggio dei mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

