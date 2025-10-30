Rinnovo vicino per Anguissa | nuovo incontro in settimana

Quattro reti in campionato e già cinque titoli di Mvp in nove giornate: Frank Zambo Anguissa è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rinnovo vicino per Anguissa: nuovo incontro in settimana

Scopri altri approfondimenti

L'accordo per il rinnovo di #Yildiz è sempre piu vicino: Venerdi #Comolli ha incontrato la famiglia del turco e sono giunti ad un accordo. Stipendio di circa 5,5 milioni di euro. ? Gazzetta dello Sport - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, Orsolini trascina la squadra di Italiano: rifiutata l’offerta araba, ora il rinnovo è vicino - X Vai su X

Rinnovo vicino per Anguissa: nuovo incontro in settimana - Quattro reti in campionato e già cinque titoli di Mvp in nove giornate: Frank Zambo Anguissa è diventato il simbolo della forza e della continuità del nuovo Napoli di Conte ... Scrive forzazzurri.net

Corriere dello Sport: "Rinnovo Anguissa, trattativa nel vivo" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla vittoria della Juventus e sul nuovo corso targato Luciano Spalletti. Secondo tuttonapoli.net

Rinnovo Anguissa: incontro con l'entourage prossima settimana, le ultime - Frank Zambo Anguissa è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. tuttonapoli.net scrive