Rinnovo del contratto scuola la Gilda insiste | servono più fondi e una trattativa autonoma

La contrattazione per il rinnovo del CCNL 2022?2024 procede. Un nuovo incontro con l’Aran è previsto per venerdì 31 ottobre. La Gilda degli Insegnanti si presenterà chiedendo maggiori risorse economiche e la definizione di un percorso negoziale autonomo per i docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

