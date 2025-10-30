Rimini eliminato dalla Coppa Italia Okaka mattatore tris del Ravenna
Ravenna 3 Rimini 0 RAVENNA (5-3-2): Borra (38’ st Stagni); Da Pozzo, Donati (38’ st Karim), Bianconi, Scaringi, Falbo; Calandrini, Mandorlini (28’ st Sermenghi), Menegazzo (21’ st Ilari); Okaka (21’ st Luciani), Zagre. A disp.: Anacoura, Solini, Rossetti, Rrapaj, Tenkorang, Lonardi, Spini, Esposito, Villa, Raimondo. All. Marchionni. RIMINI (5-3-2): Gagliano; Di Pollina (32’ st Pedro Lopes), Moray, Bellodi (12’ st Bassoli), Fabbri, Petta; Contaldo, Fiorini (12’ st Leoncini), Asmussen; D’Agostini (24’ st Madonna), Rubino (24’ st Capac). A disp.: Pirini, De Luca, Capac, Piccoli, Camiciottoli, Frati, Piermaria, Longobardi, Boli, Lepri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
