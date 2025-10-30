di Marco Principini Sale l’attesa per la 28esima edizione di Ecomondo, l’expo di Italian Exhibition Group sulla green, blue e circular economy che si svolgerà a Rimini dal 4 al 7 novembre. Nato come evento dedicato al riciclo e alle gestione dei rifiuti, Ecomondo si è trasformato nel tempo, accompagnando l’evoluzione della sostenibilità. "Dalla fine degli anni ’90 ad oggi, la manifestazione è cresciuta in maniera esponenziale, come testimoniano anche le edizioni annuali che vengono organizzate in Cina e in Messico, ma non ha mai perso il proprio forte legame con il territorio e con la città che l’ha vista nascere", commenta Maurizio Ermeti, presidente di Ieg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Rimini diventa il centro dell'Ecomondo. L'economia circolare 'gira' in Fiera