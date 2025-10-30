Riforma giustizia via libera del Senato Meloni | Un traguardo storico
Al momento del voto presenti nelle tribune dell’aula di palazzo madama Diego Olivieri, Angelo Massaro e Antonio Lattanzi, vittime di errori giudiziari. Già preannunciato il referendum confermativo: data prevista, tra marzo e aprile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
DIRETTA | Al via le dichiarazioni di voto sulla riforma della giustizia al Senato. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a Gratteri: "Mi batterò in tv contro la riforma della giustizia. Ma non diventi un referendum contro Meloni" - di @GinevraLeganza - X Vai su X
Riforma della Giustizia, via libera definitivo con 112 sì - È il giorno della quarta e ultima lettura sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni, poi il referendum consultivo. Si legge su repubblica.it
Separazione delle carriere, via libera definitivo del Senato alla riforma - La riforma sulla separazione delle carriere di magistrati requirenti (pm) e magistrati giudicanti (giudici) ha terminato l’iter in ... Secondo italiaoggi.it
Giustizia, giornata storica: sì finale alla separazione delle carriere dei magistrati - Via libera finale del Senato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Scrive iltempo.it