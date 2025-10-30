Riforma giustizia via libera del Senato Meloni | Un traguardo storico

Lidentita.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento del voto presenti nelle tribune dell’aula di palazzo madama Diego Olivieri, Angelo Massaro e Antonio Lattanzi, vittime di errori giudiziari. Già preannunciato il referendum confermativo: data prevista, tra marzo e aprile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

riforma giustizia via libera del senato meloni un traguardo storico

© Lidentita.it - Riforma giustizia, via libera del Senato. Meloni: “Un traguardo storico”

