Riforma giustizia Scarpinato | FdI e Forza Italia da sempre ostili alla Costituzione la vogliono fare a pezzi

"Ora è evidente che il vostro è un piano politico che possiamo definire una guerra a pezzi della Costituzione per distruggerla nei valori portanti. Una guerra che è stata condotta muovendo tre leve: la prima è quella delle riforme della Costituzione come questa riforma o quella del premierato e dell'autonomia; la seconda leva riguarda le leggi ordinarie che incidono sui diritti come il pacchetto sulla sicurezza per criminalizzare il dissenso; la terza leva nella concreta prassi della gestione del potere ad esempio con l'abuso della decretazione d'urgenza, con la paralisi della commissione di Vigilanza sulla Rai, con l'abuso del potere sul caso del generale Almasri in violazione del diritto internazionale.

