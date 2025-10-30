Riforma Giustizia ora la parola passa al Referendum tra marzo e aprile | cosa e come si vota

Dopo il via libera definitivo del Senato con 112 voti favorevoli, la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati si avvia verso il referendum confermativo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha già annunciato che il governo intende convocare la consultazione popolare tra metà marzo e metà aprile, aprendo una nuova fase di confronto politico su uno dei temi più divisivi della giustizia italiana. La riforma approvata dal Parlamento prevede che giudici e pubblici ministeri, attualmente parte dello stesso corpo della magistratura, vengano separati in due carriere distinte. 🔗 Leggi su Cultweb.it

